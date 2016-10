Dual-SIM-Smartphone mit viel Akkupower für unter 200 Euro

Allview V2 Viper Xe: Hersteller bringt neues Dual-SIM-Handy auf den Markt Während die Ankündigung des V2 Viper S erst wenige Tage her ist, stellt Allview mit dem V2 Viper Xe nun ein weiteres Dual-SIM-Smartphone vor. Das Gerät wird zum Einführungspreis von 229 Euro vermarktet, durch einen 50-Euro-Gutschein erhalten Vorbesteller das Handy allerdings bereits für unter 200 Euro.

Als Prozessor kommt eine Quad-Core-CPU mit einer Taktung von 1,45 GHz je Kern zum Einsatz. Weiterhin sind 3 GB RAM an Bord. Das 5,5 Zoll große Display des V2 Viper Xe löst mit 1280 mal 720 Pixel auf. Der interne Speicher bietet nur über 16 GB, lässt sich aber per microSD-Karte um bis zu 128 GB erweitern. Auf dem Gerät ist Android 6 Marshmallow vorinstalliert.

Kamera mit 13 Megapixel und Akku

Für die Aufnahme von Fotos kommt eine Hauptkamera mit 13 Megapixel zum Einsatz. Zudem können Nutzer Videos in Full-HD-Auflösung damit aufzeichnen. Selfies werden mit der 8-Megapixel-Frontcam aufgenommen. Damit dem Gerät auch bei längeren Fotosafaris nicht die Puste ausgeht, ist ein 3150-mAh-Akku an Bord. Dieser soll im Standby knapp 13 Tage durchhalten.

LTE und Dual-SIM

Für den schnellen Zugang zum mobilen Internet ist LTE (800/900/1800/2100/2600 MHz) mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 MBit/s an Bord. Alternativ klinkt sich der Nutzer per WLAN (802.11 b/g/n) ins heimische Netz ein. Durch Dual-SIM lassen sich zwei SIM-Karten in einem Gerät verwenden. Allerdings handelt es sich bei dem V2 Viper Xe nur um einen Hybrid-Slot, weshalb Anwender immer nur eine SIM-Karte und eine Speicherkarte oder zwei SIMs parallel nutzen können.

Verfügbarkeit und Preis

Gutscheincode lässt Kaufpreis auf 179 Euro schrumpfen Wie bereits eingangs erwähnt rabattiert Allview das Gerät beim Kauf über den eigenen Online-Shop indirekt durch einen Gutscheincode. Diesen erhalten Nutzer über diese Facebook-Seite, wobei keine vorherige Anmeldung bei dem sozialen Netzwerk erforderlich ist. Die Gutscheincodes werden noch innerhalb der nächsten neun Tage verteilt und lassen sich im Online-Shop des Herstellers bis zum 14. November einlösen. Durch die Aktivierung des 50-Euro-Gutscheincodes reduziert sich der Kaufpreis von 229 auf 179 Euro. Das Allview V2 Viper Xe wird voraussichtlich ab dem 15. November 2016 an die Vorbesteller ausgeliefert.

In einer weiteren Meldung hatten wir über das V2 Viper S von Allview berichtet, welches über einen vollwertigen Dual-SIM-Slot verfügt.