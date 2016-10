Aldi-Laptop Medion Akoya P6670 im Unboxing

Medion-Laptop im Unboxing Aldi Nord geht in der kommenden Woche mit dem Medion Akoya P6670 in die Offenisve und stellt ein leistungsfähiges Laptop für 599 Euro in die Regale. Wir haben ein Testgerät von dem Hersteller erhalten und packen im Video das Notebook aus.

Bereits gestern hatten wir darüber berichtet, über welche Spezifikationen das Aldi-Laptop verfügt und mit welcher Software es ausgeliefert wird. Auffällig ist, dass bei dem Gerät deutlich stärkere Hardware verbaut ist, als bei Vorgängermodellen. So sind ein Intel-Core-i5-Prozessor, die Grafikkarte NVIDIA GeForce 940 MX (2 GB DDR3 Speicher) und 6 GB DDR4-RAM verbaut. Das 15,6 Zoll große Display des Medion Akoya P6670 löst mit 1920 mal 1080 Pixel auf. Windows 10 Home findet auf einer SDD mit 128 GB Platz, zusätzlich steht eine 1 TB große Festplatte zur Verfügung. Interessenten können das Gerät für 599 Euro ab Donnerstag, 27. Oktober, bei Aldi Nord erwerben.

CPU: Intel i5-6200U (bis zu 2,8 GHz)

GPU: GeForce-940-MX-Grafikkarte (2 GB DDR3-Speicher)

RAM: 6 GB

Display: 15,6 Zoll (1920 mal 1080 Pixel)

Speicher: 128 GB SSD, 1 TB HDD

OS: Windows 10 Home

Preis: 599 Euro

Auf diese und weitere Aspekte gehen wir in unserem rund 5-minütigen Auspack-Video ein.

Unboxing im Video

Neben der Vorstellungnews und dem in dieser News durchgeführten Unboxing werden wir das Aldi-Laptop einen Test unterziehen, der im Laufe der nächsten Woche auf teltarif.de erscheinen wird.