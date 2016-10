1&1 mit neuen HomeServern: Zwei FRITZ!Boxen von AVM

1&1 bietet zwei neue HomeServer passend zu den eigenen DSL- und VDSL-Tarifen an. Dabei handelt es sich um zwei FRITZ!Boxen von AVM. Der 1&1 HomeServer Speed ist auch als FRITZ!Box 7560 und der 1&1 BusinessServer als FRITZ!Box 7580 bekannt.

Für monatlich 4,99 Euro ist der 1&1 HomeServer Speed in Verbindung mit einer Tarif-Option buchbar. Die Option beinhaltet darüber hinaus einen 50-GB-Online-Speicher, auf dem der Kunde Fotos, Videos, Musikstücke und andere persönliche Dokumente abspeichern kann. Der 1&1 BusinessServer kostet monatlich 7,99 Euro und bringt zusätzlich noch einen 100-GB-Online-Speicher mit. Neben den beiden neuen Routern hat 1&1 noch alternativ ein DSL-Modem ohne Aufpreis sowie einen WLAN-Router für monatlich 2,99 Euro (inklusive eines 5-GB-Online-Speichers) im Sortiment. Der Provider ist allerdings nach der Abschaffung des Routerzwangs durch das "kostenlose" DSL-Modem in die Kritik geraten, da der Kunde das Modell - egal bei welcher DSL- oder VDSL-Tarif-Buchung und ob man will oder nicht - erhält und dafür einmalige Versandgebühren in Höhe von 9,99 Euro entrichten muss.



Diese Ausstattung bieten die neuen 1&1-Router

Der 1&1 HomeServer Speed (FRITZ!Box 7560) ist ein VDSL-Router, der WLAN-ac-Unterstützung bietet und Dualband-fähig ist. Dabei werden per WLAN Datenraten von bis zu 866 MBit/s (brutto) realisiert. Eine Besonderheit des 1&1 HomeServer Speed ist, dass das Gerät Vectoring unterstützt und sich für All-IP-Anschlüsse eignet. Der Kunde hat damit die Möglichkeit, über das Internet zu telefonieren. Außerdem gehören eine DECT-Funktion und ein USB-2.0-Port zu den Ausstattungs­merkmalen. Den AVM-Router FRITZ!Box 7560 haben wir uns bereits näher angeschaut.

Die FRITZ!Box 7580 ist mit insgesamt acht Antennen ausgestattet und bietet MU-MIMO (Multi-User-Multiple-Input-Multiple-Output): Je vier Antennen senden und empfangen die übertragenen Daten an die mit dem Heimnetzwerk verbundenen WLAN-fähigen Geräte. Der VDSL-Router bietet WLAN-ac-Support und funkt ebenfalls simultan auf dem 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzband. Per WLAN sollen Geschwindigkeiten von insgesamt bis zu 1,7 GBit/s (brutto) möglich sein. Der 1&1 BusinessServer richtet sich - wie schon die Bezeichnung erahnen lässt - an Geschäftskunden. Über den integrierten Gigabit-WAN-Port lässt sich bei Bedarf auch ein Kabel- oder Glasfaser-Modem betreiben. Zu den Eckdaten gehören noch zwei USB-3.0-Ports, eine DECT-Funktion und Vectoring-Unterstützung.

Den VDSL-Router von AVM haben wir bereits auf dem Mobile World Congress 2016 zu Gesicht bekommen. In einem separaten Artikel erfahren Sie, wie unser erster Eindruck zur AVM FRITZ!Box 7580 ausfällt.