1&1 Direkt-Kurier: Neues Handy am selben Tag erhalten

Mit der neuen Option 1&1 Direkt-Kurier erhalten Kunden noch am selben Tag ihr Smartphone am Tag der Bestellung. Diese Voraussetzungen sind einzuhalten, damit die Bestellung klappt.

Mit 1&1 Direkt-Kurier das Smartphone noch am selben Tag erhalten 1&1 bietet ab sofort einigen seiner Kunden die Möglichkeit, das gewünschte Smartphone noch am Tag der Bestellung zu erhalten. Dabei handelt es sich um eine neue Tarif-Option, die die Bezeichnung 1&1 Direkt-Kurier hat. Kunden können die Option bei Bestellungen neuer Hardware zu einem Mobilfunk-Tarif in Anspruch nehmen.

Eine Lieferung am selben Werktag ist aber nur dann möglich, wenn der Kunden bis 14 Uhr bestellt hat. Dann soll das Smartphone oder Tablet noch am selben Tag im Zeitraum zwischen 18 und 21 Uhr ausgeliefert werden. Die Nutzung der Direkt-Kurier-Option ist an Sonn- und Feiertagen ausgeschlossen.

Option noch nicht für alle 1&1-Kunden

Wer nicht lange auf sein Wunsch-Gerät von 1&1 warten möchte, muss für den Direkt-Kurier einmalig 7,90 Euro zahlen. Die Auslieferung übernimmt dabei das Unternehmen Liefery, das bereits von den Same-Day-Lieferungen von Amazon bekannt ist. Außerdem haben 1&1-Kunden weiterhin die Möglichkeit, die kostenlose Overnight-Lieferung in Anspruch zu nehmen. Damit soll das jeweilige Gerät bereits am nächsten Werktag beim Kunden sein. Bei Bedarf kann auch ein Wunsch-Liefertermin beim Bestell­prozess angegeben werden.

Zunächst steht die Option nur in Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Frankfurt, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Köln, Mühlheim an der Ruhr, Neu-Isenburg, Oberhausen, Offenbach am Main zur Verfügung. Weitere Städte sollen laut 1&1 nach und nach die Direkt-Kurier-Option erhalten.

Mitte Mai hatte 1&1 mit der Option NewPhone eine Hardware-Option eingeführt, mit der der Kunde bei Bedarf jedes Jahr ein neues Smartphone erhält. In einer separaten Meldung berichten wir darüber, wie bei 1&1 NewPhone der Tausch des "alten" gegen das neue Smartphone abläuft.