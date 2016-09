DSL-Angebot für junge Leute bei 1&1

1&1 wirbt mit einem Angebot für junge Leute Der Provider 1&1 bietet aktuell zwei Tarife für junge Leute zwischen 18 und 28 Jahren an. Gewählt werden kann zwischen einem Tarif mit Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten und anschließender Verlängerung und einem Tarif ohne Mindestlaufzeit.

Zwei Geschwindigkeitsmodelle stehen zur Auswahl

Angeboten wird zum einen "1&1 DSL Young 50" für monatlich 14,99 Euro in den ersten zwölf Monaten. Nach dem ersten Jahr wird der Preis auf 29,99 Euro pro Monat angehoben. In diesem Tarifmodell sind nach Angaben von 1&1 Geschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s im Download und bis zu 10 MBit/s im Upload möglich. Zum anderen bietet "1&1 DSL Young 100" den 1&1-Angaben zufolge Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s im Download und bis zu 20 MBit/s im Upload. Dieses Tarifmodell wird für 16,99 Euro in den ersten zwölf Monaten offeriert. Anschließend erhöht sich der monatliche Preis auf 34,99 Euro. In beiden Tarifmodellen ist neben der Internetverbindung auch eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz enthalten.

Geachtet werden muss auf die Hardware-Kosten. Liegen diese für den "einfachen" WLAN-Router mit Laufzeittarif bei 2,99 Euro pro Monat, werden für selbigen bei dem flexiblen Tarif neben den 2,99 Euro pro Monat weitere 49,99 Euro zusätzlich einmalig verlangt. Auch für einen Telefon-Neuanschluss entstehen Kosten.

Vorteil nur in den ersten zwölf Monaten

Betrachtet man die regulären DSL-Preise bei 1&1, fällt auf, dass ein wirklicher Vorteil für junge Leute durch die Tarife nur in den ersten zwölf Monaten besteht. So kostet der reguläre DSL-Tarif mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s im Download in den ersten zwölf Monaten zwar 16,99 Euro, erhöht sich aber anschließend ebenfalls auf 29,99 Euro und liegt somit mit dem Angebot für junge Leute wieder gleichauf. Ähnlich verhält es sich bei dem Gegenstück mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 MBit/s im Download. Der reguläre Tarif kostet im ersten Jahr zwar 19,99 Euro, erhöht sich anschließend aber simultan zum entsprechenden "Young-Tarif" auf 34,99 Euro pro Monat.